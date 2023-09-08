شكرا لقرائتكم لا صحة لإحالة ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20% إلى النيابة أو سجنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفى متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، الأنباء المتداولة بشأن إحالة ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20% من العام الدراسي دون عذر إلى النيابة والمحكمة وسجنه.

لا وجود لهذا الإجراء

ولفت الرزقي إلى عدم وجود ما يشير إلى هذا الإجراء في نظام حماية الطفل، حسبما ذكرت قناة العربية.

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وفي وقت سابق، أوضحت د. هيام العوفي مدير عام التوجيه الطلابي بوزارة التعليم، الإجراء الذي تتخذه وزارة التعليم حال وصل عدد أيام الغياب المدرسي للطالب إلى 15 يومًا.

وقالت العوفي خلال لقاء لها مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، إذا كان غياب الطالب 15 يومًا يتم تحويل الملف من المدرسة إلى الرعاية الطلابية بإدارة التعليم.

تحذير من الغياب بدون عذر

وكانت قد استبقت وزارة التعليم بدء العام الدراسي الجديد هذا العام، وجددت تحذيراتها من غياب الطلاب عن مدارسهم دون عذر، وأشارت إلى فرض عقوبات متدرجة، بحق الطالب المتغيب، تبدأ بـ”الإنذار”، وتصل إلى تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل.