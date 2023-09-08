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لحظة تعطل مظلة مواطن أثناء قفزه على ارتفاع شاهق

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو لحظة تعطل مظلة مواطن في سماء على ارتفاع شاهق.

قفز مظلي

وبين مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، متابعات الخليج 365 وهو يمارس القفز المظلي، بعدما قفز بمظلته على ارتفاع شاهق عن الأرض.

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هبطت بسلام

وتعرضت المظلة لعطل على ما يبدو، فيما أشار مغردون إلى أن المظلي لم يصاب بأذى وهبط بسلام.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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