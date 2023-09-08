شكرا لقرائتكم لحظة تعطل مظلة مواطن أثناء قفزه على ارتفاع شاهق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو لحظة تعطل مظلة مواطن في سماء السعودية على ارتفاع شاهق.

قفز مظلي

وبين مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، متابعات الخليج 365 وهو يمارس رياضة القفز المظلي، بعدما قفز بمظلته على ارتفاع شاهق عن الأرض.

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هبطت بسلام

وتعرضت المظلة لعطل على ما يبدو، فيما أشار مغردون إلى أن المظلي لم يصاب بأذى وهبط بسلام.