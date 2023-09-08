شكرا لقرائتكم ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن فريق مجتمع واحد بترميم 61 منزلًا لأسرة محتاجة بدون مقابل، لمنازل تجاوزت أعمارها الـ 80 عامًا تواجه مشاكل في التصدعات والبناء.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية مجتمع واحد، ماجد القحطاني، لـ”قناة الإخبارية”، أنهم يعملون على ترميم منازل تجاوزت اعمارها 80 عامًا، من حيث أعمال الدهانات والسباكة وتجهيز غرف النوم وجميع لوازمها.

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ولفت القحطاني إلى ترميمهم للمنزل رقم 61، حيث قاموا بعمل كافة التجهيزات والترميمات بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أبناء الوطن.

وقالت إحدى المتطوعات: إنها توارثت أعمال الخير عن أهلها، مبدية سعادتها بالمشاركة في مثل هذه الأعمال لإدخال البهجة والسرور والفرح على سكانها.