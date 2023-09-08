شكرا لقرائتكم صواعق قوية تضرب بحر القنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو صواعق قوية في بحر القنفذة، من خلال سحابة بدأت في تهامة ووصلت بكل قوتها إلى السواحل وصولًا للبحر؛ ما أدى لحدوث بروق نشطة.

ونشر المصور المهتم بأحوال الطقس عبدالله الحربي، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، لقطات من الصواعق التي ضربت بحر القنفذة اليوم.

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ولفت إلى وجود سحب خريفية استوائية والتي تدل على قوة الأحمال الحرارية هذه الأيام.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، كذلك على منطقة نجران.