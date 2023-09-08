شكرا لقرائتكم فلبينيون يتطوعون لتنظيف كورنيش الجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تطوع فريق من المتطوعين من الجنسية الفلبينة بتنظيف الكورنيش في مدينة الجبيل، في لفتة رائعة أسهمت في الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها.

مبادرة تطوعية

ووثق مواطن مقطع فيديو بجواله وهو يجلس داخل سيارته، أثناء قيام المتطوعين بتنظيف الكورنيش، وأجرى متابعات الخليج 365 حوارًا مع أحد أعضاء الفريق حيث سأله ما إن كان تابعًا لشركة معينة أو تم طلب ذلك منه من قبل شخص ما، ليجيبه الفلبيني بأنهم قاموا بتلك المبادرة تطوعًا.

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رقي وتعايش

وأكد متابعات الخليج 365 أن ما يقوم به الفلبينيون المتطوعون يدل على رقي أخلاقهم وحسن تصرفهم، مضيفًا أن ذلك يشعره بالخجل فالأولى أن تأتي هذه المبادرة من أبناء هذا الوطن.

وتعكس هذه اللفتة روح التسامح والتعايش بين الشعوب في المملكة فالفلبينيون يعيشون في الجبيل، ويشعرون بالمسؤولية تجاه المدينة التي يعيشون فيها.

إشادة وإعجاب

وأشاد مواطنون بمنصة إكس بمبادرة الفلبينيين متمنين أن يكونوا قدوة للآخرين، وأن تشجع هذه المبادرة على المزيد من التطوع والمساهمة في المجتمع.