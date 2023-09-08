ماتياس يايسله يريح لاعبي الأهلي أربعة أيام عن التدريبات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 5:46 مساءً

أعلنت إدارةُ نادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول منح اللاعبين راحةً من التدريبات خلال فترة التوقف الدولي لمدة أربع أيام . وقال النادي في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة "إكس": "قرّر الجهازُ الفني بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، منحَ لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحةً لمدة أربعة أيام، ابتداء من اليوم الجمعة، على أن يعاود الفريق تحضيراته الثلاثاء القادم". يشار إلى أن الأهلي العائد إلى مصافّ أندية دوري روشن للمحترفين، يحتلّ المركز الرابع في المنافسة بعد مرور خمس جولات على الانطلاقة برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وخسارة وحيدة.

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