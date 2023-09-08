انت الان تتابع الهدى يتجاوز مضر.. والخليج يواصل الصدارة في ختام الجولة الرابعة من ممتاز اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 5:55 مساءً

واصل فريق الخليج صدارته ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد للكبار بالعلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، بعد فوزه على فريق القارة بنتيجة (15-28)، في ختام مباريات الجولة الرابعة التي جرت اليوم الجمعة 08 سبتمبر 2023م. وأستطاع فريق الهدى مواصلته في حصد العلامة الكاملة بواقع 6 نقاط جعلته في مركز الوصافة، بعد أن تمكن من تجاوز نظيره مضر بنتيجة (31-27)، مع وجود مباراة مؤجلة لكلً من الفريقين مع القارة والزلفي. وأسفرت نتائج باقي مباريات الجولة عن تعادل النور مع الأهلي (29-29)، وفاز الوحدة على الزلفي (27-29)، وحقق الترجي الانتصار على الروضة (25-33)، وفي المباراة التي أقيمت أمس انتصر الصفا على العدالة (24-31).

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