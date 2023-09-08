رئيس مجلس الشورى يصل الأردن في زيارة رسمية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 6:02 مساءً

وصل رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمَّان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، وعدد من كبار المسؤولين في مجلس النواب الأردني. من جهته، أكد مجلس النواب الأردني في بيان أن الزيارة تأتي ترجمة وتعزيزًا للعلاقات الأخوية الثنائية والمتجذرة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ولتعزيز آفاق التعاون بين البلدَين الشقيقَين، وبخاصة البرلمانية منها. ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس: عبدالمحسن بن محمد المنيف، ومبارك بن خلف الدوسري، والدكتور ناصح بن ناصح البقمي، واللواء مساعد بن سالم الخالدي، وعددًا من المسؤولين في المجلس.

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