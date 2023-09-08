غداً ميدان نجران للهجن يقيم سباقة الرسمي لسن "الحقايق"

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محمد بن مسعود - الدمام - يقيم ميدان الهجن بنجران غداً، سباقة الرسمي لسن "الحقايق"، وذلك على ميدان الهجن بنجران.

وتتضمن السباقات 30 شوطاً، خُصصت منها 14 شوطاً للبكار، ومسافتها 2 كيلو متر، و12 شوطاً للقعدان ومسافتها 2 كيلو متر، فيما خُصِّصَ شوطان للبكار "صعوب"، وشوطان للقعدان "صعوب"، ومسافتها كيلو و500 متر.

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