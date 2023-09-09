انت الان تتابع رئيس تنفيذي مطارات لوس أنجلوس العالمية يعلن استقالته والانتقال الى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 7:49 صباحاً

أعلن جاستن إرباتشي؛ الرئيس التنفيذي لمطارات لوس أنجلوس العالمية، استقالته من منصبه والتوجّه إلى المملكة العربية السعودية لقيادة أحد المطارات السعودية الحديثة، وفقاً لتقارير أمريكية. إرباتشي يعد شخصية عالمية معروفة في قطاع الطيران، حيث أشرف على عمليات وتطوير عدة مطارات ضخمة، بما في ذلك مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) وتمّ تعيينه بوصفه الرئيس التنفيذي من قبل أريك جارسيتي، العمدة السابق لكاليفورنيا ولعب إرباتشي دورًا رئيساً في المشاريع الكبرى والمبادرات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمطار وتجربة المسافرين. في بيانٍ أصدره إرباتشي ونشرته وسائل الإعلام الأمريكية، قال: "أنا ممتنٌ للعمل الرائع الذي يقوم به فريق مطارات لوس أنجلوس للحفاظ على سلامة وكفاءة مطاراتنا. العمل الذي نقوم به في مطارات لوس أنجلوس يحقّق تحولًا حقيقيًا في مطاراتنا ومدينتنا، وأنا فخورٌ بأني كنت جزءًا من هذا الجهد".

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