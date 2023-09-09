متجاوزاً الأسطورة "بيليه".. نيمار يصبح الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 7:58 صباحاً

نجح البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال، في كتابة تاريخٍ ومجدٍ جديدٍ له، حيث أصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل متجاوزاً بيليه. وحقّق المنتخب البرازيلي بالأمس فوزاً ساحقاً أمام منتخب بوليفيا بنتيجة (5 / 1)، ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026. ورفع نيمار رصيده التهديفي مع المنتخب البرازيلي إلى 79 هدفاً، بعد تسجيله هدفين بالشوط الثاني في مباراة أمس، متجاوزاً أهداف بيليه التي بلغت 77 هدفاً مع البرازيل. ونشر على الحساب الشخصي للراحل بيليه عبر منصة "إكس": "تهنئة لنيمار لتجاوز أهداف الملك مع البرازيل، بالتأكيد بيليه سعيدٌ بك". وانضم اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاماً، الى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة ضخمة بلغت قيمتها نحو 90 مليون يورو.

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