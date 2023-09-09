الزلزال الكبير.. فيديو يرصد ما حدث بمنارة أحد أشهر جوامع مراكش

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 8:34 صباحاً

تضرّرت عدة معالم ومبان أثرية في الزلزال الكبير الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، وقُتل فيه المئات؛ من بينها منارة أحد أشهر جوامع شمال أفريقيا في مراكش. واهتزّت صومعة جامع الكتبية، وتصاعد منها غبار، وأظهرت صور سقوط صومعة أخرى في المدينة القديمة. وتعتبر الكتبية من المآثر العمرانية الموحدية بمراكش؛ حيث بني جامع الكتبية الأول المهندس الأندلسي يعيش المالقي، بتكليف من الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي الكومي عام 1147 ميلادية. وقتل 632 شخصًا، وأصيب 329 بجروح في الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، متسببًا في أضرار جسيمة؛ على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الداخلية. وجاء في بيان للوزارة، السبت، وفق سكاي نيوز عربية: "إلى حدود الساعة السابعة صباحًا، سجلت 632 وفاة، و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة". وتابع البيان: "أسفرت هذه الهزّة الأرضية عن انهيار عدد من البنايات" في مناطق عدة.

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