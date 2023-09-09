انت الان تتابع الموارد البشرية: إجازة اليوم الوطني للقطاعيْن الخاص وغير الربحي ستكون السبت 23 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 10:28 صباحاً

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون السبت 8 ربيع الأول 1445هـ؛ الموافق 23 سبتمبر 2023م. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك سيكون وفقاً للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. ودعت الوزارة كل صاحب عمل إلى التقيُّد بما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة.

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