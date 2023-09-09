انت الان تتابع قمة العشرين.. "مودي" يعلن التوصل إلى توافق بشأن الإعلان الختامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس الوزراء الهندي ومضيف قمة مجموعة العشرين "ناريندرا مودي"، اليوم السبت: إن المجموعة توصّلت إلى توافق حول الإعلان الختامي لزعمائها.

ووفق "الفرنسية"، أوضح مودي: "نتيجة العمل الشاقّ الذي قام به فريقنا، وبدعمكم، توصلنا إلى توافق في الآراء حول الإعلان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي"، مضيفًا: "أنا أعلن اعتماده".

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