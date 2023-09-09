شكرا لقرائتكم أمطار على منطقة المدينة المنورة تستمر لـ 7 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي من هطول أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

حالة مطرية على المدينة

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات المهد ووادي الفرع والعيص، تبدأ الساعة الـ 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم.

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كما نبّه المركز من موجة حارة على محافظة العيص, تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة من ( 47 – 48 ) درجة مئوية تستمر حتى الساعة الـ 5 عصرًا.