انت الان تتابع إعلان قادة "العشرين": لا يجوز استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 11:35 صباحاً

تضمّن الإعلان الصادر عن قمة قادة مجموعة دول العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، التأكيد على المواقف الوطنية والقرارات المعتمدة فيما يتعلق بحرب أوكرانيا. وجاء في الإعلان: على جميع الدول أن تتصرف بشأن أوكرانيا وفق المواثيق الأممية.. وكانت هناك وجهات نظر وتقييمات مختلفة للوضع بشأن الأزمة الأوكرانية، وندعو روسيا وأوكرانيا إلى ضمان تسليم فوري ودون عوائق للحبوب والأسمدة. وقال إعلان قادة "العشرين": ندعو لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون بشكل عاجل وفعال في البلدان النامية، وعلى جميع الدول الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي، كما ندعو لتسريع التنفيذ الكامل والفعال لخطة 2030 للتنمية المستدامة. وأضاف: لا يجوز استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، وندعو لتسريع النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، والمجموعة ليست منصة لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية. وأشار الإعلان إلى متابعة الإصلاحات من أجل بنوك تنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، مع التأكيد على الحل السلمي للصراعات وبذل الجهود الدبلوماسية والحوار، وهي مسائل بالغة الأهمية. وأضاف الإعلان: نجدد التزامنا بضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، وسنحمي الفئات الضعيفة من خلال تعزيز النمو العادل والاستقرار الاقتصادي والمالي.

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