انت الان تتابع قمة الـ20.. "رئيس الوزراء الهندي" يعلن إطلاقَ التحالف العالمي للوقود الحيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 11:37 صباحاً

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن إطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي. وأشار مودي خلال كلمته في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين التي افتتحت في نيودلهي اليوم السبت؛ إلى أنه تم إنشاء هذا التحالف بهدف حماية البيئة وتعزيز التحول في مجال الطاقة. وقال مودي: "اليوم نطلق التحالف العالمي للوقود الحيوي، والهند تدعوكم جميعًا للانضمام إلى هذه المبادرة". وأشار، وفق "روسيا اليوم"، إلى أن بلاده تقترح أيضًا زيادة حصة الإيثانول في البنزين؛ مما يقلّل من انبعاثات الغازات الدفيئة. وأضاف: "نقترح اتخاذ مبادرة لزيادة حصة الإيثانول في البنزين إلى 20 بالمائة في جميع أنحاء العالم". وتعقد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10، وبالإضافة إلى أعضاء المجموعة تلقّت تسعُ دول أخرى هي: بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة؛ دعوةً لحضورها.

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