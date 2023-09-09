"العربي القطري" يستهدف التعاقدَ مع هدف الهلال والأهلي بالميركاتو الصيفي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 11:50 صباحاً

كشف الصحفيُّ الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن محاولات نادي العربي القطري لإتمام صفقة انتقال ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بحلول الأسبوع المقبل. يذكر أن اللاعب الإيطالي كان هدفًا رئيسيًّا لناديَي الهلال والأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن تتعثر المفاوضات بين الطرفين. ووفقًا لما نشره رومانو بحسابه الشخصى عبر منصة "إكس": فإنه تم التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان منذ 10 أيام، مقابل رسوم ما بين 45 وحتى 50 مليون يورو. وكان قد انضمّ ماركو فيراتي البالغ من العمر 30 عامًا، إلى نادي باريس سان جيرمان، في 2012، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي الذي لعب له لمدة 4 مواسم، كما تبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو.

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