انت الان تتابع بعد ضمّه رسميًّا إليها.. ما صفة عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 11:52 صباحاً

انضمّ الاتحاد الأفريقي رسميًّا، اليوم "السبت"، إلى مجموعة العشرين، بعد أنْ وجّه إليه دعوة الانضمام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلاق قمة المجموعة المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي؛ فماذا ستكون وضعية عضوية الاتحاد الأفريقي في المجموعة؟ منذ تأسيسها في عام 1999، تضمّ مجموعة العشرين 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبعد انضمام الاتحاد الأفريقي إلى المجموعة سيصبح العضو رقم 21 في المجموعة، وسيتمتّع الاتحاد الأفريقي بنفس عضوية الاتحاد الأوروبي، الذي يملك عضوية كاملة في المجموعة، وذلك وفقًا للإعلان عن ضمّ الاتحاد الأفريقي الذي نصّ على: "نرحب بالاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين، ونؤمن بأن ضمّ الاتحاد الأفريقي إلى المجموعة سيسهم بشكل كبير في مواجهة التحدّيات العالمية في عصرنا". وتطبيقًا لإعلان ضمّ الاتحاد الأفريقي رسميًّا إلى مجموعة العشرين؛ قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمته الافتتاحية لإطلاق القمة: "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين"، وانتقل رئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني، رئيس دولة جزر القمر، بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.

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