شكرا لقرائتكم قمة العشرين.. مصافحة جماعية بين ولي العهد وبايدن ورئيس وزراء الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي مصافحة جماعية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وتأتي المصافحة الجماعية على هامش مجموعة قمة العشرين تأكيدا على عمق العلاقات بين دول مجموعة قمة العشرين.

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انطلاق قمة مجموعة العشرين

هذا وانطلقت صباح اليوم السبت، أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.

ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي.

بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.

حضر القمة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.