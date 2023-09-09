انت الان تتابع "جامعة المؤسس" تتيح التقديم لبرنامج الدراسات العليا للعام 1446هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 3:59 مساءً

أتاحت جامعة الملك عبدالعزيز، القبول للدراسات العليا للعام الهجري القادم 1446هـ؛ وذلك من خلال إطلاق مبادرة جدولة القبول المبكرة. وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سعود السلمي أن الإدارة أتاحت فترة التقديم لبرامجها العامة والتنفيذية والمهنية، التي تستهدف سوق العمل. ولفت الانتباه إلى أن التقديم سيكون متاحًا بدءًا من يوم الخميس 19/ 8/ 1445هـ، ولمدة شهرين متتاليين لبرنامج الدراسات العليا التنفيذية والمهنية، بالإضافة إلى البرنامج العام للدراسات العليا لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، الذي سيتاح التقديم عليه يوم 8/ 6/ 1445هـ ولمدة شهر.

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