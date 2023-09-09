انت الان تتابع بعد تخريب مطل "الجبهاء".. أيادي العبث تمتد مجددًا لممشى جديد أُنشئ بـ"قنا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 7:52 مساءً

رصد متنزهون بممشى مركز قنا التابع لمحافظة محايل عبثًا وتكسيرًا لكراسي أُنشئت على امتداد الممشى، مطالبين بسرعة ملاحقة المعتدين، والأخذ على أيديهم بما يضمن عدم تكرار ذلك، مؤكدين ضرورة تزويد المكان بكاميرات مراقبة. وأضاف المتنزهون وممارسو رياضة المشي بأنه جرى إعادة بعض الكراسي من قِبل الجهة المختصة بطريقة أخرى، فيما لا يزال بعضها مُلقى على جنبات الممشى. وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن المشروع لا يزال تحت مسؤولية المقاول، ولم يتم استلامه إلى هذه اللحظة.

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