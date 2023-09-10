ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 حالات وفاة

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مساء أمس "إقليم الحوز" المغربي والأقاليم المجاورة له إلى 1305 حالات وفاة، و1832 مصابًا، حالة 1220 منهم حرجة، وذلك حسب حصيلة جديدة.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا لا تزال متواصلة في المناطق المتضررة؛ لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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