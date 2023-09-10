نائب أمير الشرقية يُعزِّي أسرة "السويكت"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 8:37 مساءً

قدَّم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم واجب العزاء لعائلة السويكت في وفاة عبدالله بن خالد السويكت -رحمه الله-، شقيق مدير الخطوط الحديدية بالمنطقة الشرقية سابقًا المهندس محمد بن خالد السويكت، وذلك في منزلهم بالظهران. وسأل سموه اللهَ أن يرحم الفقيد، ويلهم أسرته الصبر والسلوان. من جانبه، قدَّم "السويكت" الشكر والعرفان لسموه على التعزية والمواساة.

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