شكرا لقرائتكم ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (30) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ترويج الحشيش والإمفيتامين

وقبضت شرطة منطقة نجران على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية؛لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين،وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،وإحالته إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.