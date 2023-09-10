شكرا لقرائتكم معرض سيتي سكيب العالمي يوفر 60 فرصة استثمارية بـ155 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تستضيف السعودية غدًا الأحد، أكبر معرض عقاري في العالم وهو معرض سيتي سكيب الذي يمتد بين الفترة من 10- 13 سبتمبر الجاري، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال الرياض.

مشاركة الداخلية والاستثمار

وتشارك وزارة الداخلية، غدًا، ضمن معرض سيتي سكيب العالمي، تحت عنوان ” أمان ونماء”، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

قد يهمّك أيضاً

ويستعرض جناح وزارة الداخلية، المشاريع التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة وأمن البيئة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما تشارك وزارة الاستثمار تحت مظلة “استثمر في السعودية” في معرض سيتي سكيب العالمي، وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية والمحلية، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع العقاري والتنمية الحضرية وسلاسل القيم الداعمة للقطاع ومواكبة التطورات المستقبلية في القطاع.

وتستعرض الوزارة من خلال مشاركتها التسهيلات والخدمات التي تقدمها للمستثمرين بما يعكس التوجه الطموح نحو الانفتاح الاقتصادي لجذب وتطوير الاستثمارات وتسهيل وصول الباحثين عن فرص استثمارية نوعية في السعودية، إضافةً إلى توطيد علاقاتها مع المستثمرين الحاليين والمحتملين في القطاع.

60 فرصة استثمارية

ويقدم القطاع فرصًا استثمارية نوعية للمستثمرين من خلال منصة “استثمر في السعودية” التي بلغت أكثر من 60 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية تتجاوز 155 مليار ريال سعودي وتدعم تلك الفرص مستهدفات رؤية السعودية 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودية والإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف 12.4 ترليون ريال تراكمي إلى عام 2030.

قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل

يذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يضم قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل التي تُسلط الضوء على المدن الذكية، والاستدامة، والتخطيط المعماري، والتحول الرقمي، والتطورات المستقبلية لقطاع العقار، إلى جانب منتدى المحافظ العقارية الذي يُناقش مستقبل القطاع العقاري في مختلف مجالاته كالمساكن، والمتاجر، والمكاتب، كما يتطرق لقطاعات الضيافة، والترفيه، والصناعة، إلى جانب مسرح التصميم والعمارة الذي يكشف التوجهات الجمالية والمعمارية، بالإضافة إلى منتدى مستثمري العقار الذي سيتطرق للمشهد الاستثماري وتقييّم الفرص الاستثمارية، إلى جانب مسرح التقنيات العقارية الذي سيتناول الابتكارات التقنية وتقاطعها مع العقار.