شكرا لقرائتكم اتفاق قمة العشرين برعاية ولي العهد سيلعب دورًا حاسمًا بالتجارة العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنه سيتم التوقيع على اتفاقية ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، على هامش مجموعة العشرين، وهو ما وصفه مجموعة من الخبراء بالصفقة الضخمة لإنشاء سكك حديدية وموانئ.

أهمية الممر الاقتصادي

وأضاف ولي العهد “ندعم جهود توليد الطاقة النظيفة”، وتابع: أن الممر الاقتصادي سيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين.

قد يهمّك أيضاً

من جهته، قال جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة السنوية لمجموعة العشرين في نيودلهي، إن الصفقة ستفيد الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في المنطقة، وتتيح للشرق الأوسط القيام بدور حاسم في التجارة العالمية.

فوائد الممر الاقتصادي

وأضاف فاينر: “نعتقد أن ربط هذه المناطق الرئيسية يمثل فرصة هائلة”. وتابع أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة فإن الاتفاق يساعد على استقرار في جميع أنحاء المنطقة، ومعالجة الصراع حيثما نراه.

وقال مسؤولون أمريكيون إن المشروع يهدف إلى ربط دول الشرق الأوسط بالسكك الحديدية وربطها بالهند عن طريق الموانئ، مما يساعد على تدفق الطاقة والتجارة من الخليج إلى أوروبا، من خلال خفض أوقات الشحن والتكاليف واستخدام الوقود، بحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية.

توقيع مذكرة تفاهم

ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الصفقة من قبل الاتحاد الأوروبي والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وشركاء آخرين في مجموعة العشرين.

ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

أعمال قمة مجموعة العشرين

وفور وصول ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي. بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.

وحضر القمة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

مشاركة السعودية بقمة العشرين

وتعد السعودية الدولة العربية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين. حيث أتت المشاركة الأولى للمملكة في اجتماعات المجموعة في واشنطن عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، عندما سُلط الضوء على أهميتها في الاقتصاد العالمي.