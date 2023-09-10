انت الان تتابع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يجري عملية ناجحة بالمنظار لإزالة كيس ضخم من الطحال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، في إجراء عملية نادرة لإزالة كيس ضخم نشأ على الطحال، وشكل ضغطاً على أعضاء البطن، وأنهت العملية معاناة المريضة "العشرينية" مع الأعراض الحادة التي استمرت معها لسنوات، ذكرت ذلك د.نهى الصالح استشارية الجراحة العامة، رئيس الفريق الطبي المعالج للحالة.

وقالت د. الصالح أن المريضة كانت تعاني من أعراض تشمل انتفاخ وآلام مبهمة وشديدة بالبطن، وخضعت فور وصولها إلى المستشفى لحزمة من الفحوصات الدقيقة، وقد بينت صور الأشعة الصوتية وجود كيس على الطحال، فيما كشفت الأشعة المقطعية ضخامة حجم الكيس.

وأوضحت د. نهى الصالح أن الفريق الطبي درس الحالة على ضوء المعطيات التي قدمتها نتائج الفحوصات، وخلص إلى ضرورة استئصال الكيس، وبعد إتخاذ الترتيبات اللازمة وتحضير المريضة، أخضعت لعملية جرت تحت التخدير العام، وباستخدام تقنية المنظار والدخول عبر "3" فتحات صغيرة تراوحت أطوالها بين "5" ملم و"1" سم، تمت إزالة الكيس بالكامل ولله الحمد بنجاح تام، مع المحافظة على أعضاء الجسم الملاصقة والمجاورة.

ووصفت د. الصالح العملية بأنها من العمليات النادرة على مستوى العالم، بالنظر إلى ضخامة الكيس والمنطقة التي نشأ فيها، مؤكدة أن نجاحها يعد إضافة لقائمة النجاحات الطبية التي ظل يحققها المستشفى بفضل الله ثم الكفاءات الطبية العاملة فيه وتوفر أحدث التجهيزات الطبية.

واستطردت قائلة أن حالة المريضة بدأت في التحسن بعد العملية مباشرة، وغادرت المستشفى بعد نحو "24" ساعة، بحالة صحية ونفسية ممتازة، وقد تخلصت من كافة الأعراض التي ظلت تعاني منها لسنوات.