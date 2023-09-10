"مدني الرياض" يحرّر يد طفلة عَلِقت بـ "سلّم كهربائي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تمكّن الدفاع المدني بالرياض، من تحرير يد طفلة عَلِقت بسلّم كهربائي.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تمّ نقل الطفلة بوساطة الجهة المختصّة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

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