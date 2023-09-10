انت الان تتابع "حساب المواطن": بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر سبتمبر الجاري للدفعة الـ 70 في حسابات المستفيدين المستحقين للدعم والمستوفين الشروط كافة.

وأوضح "حساب المواطن"، أن الدفعة الـ 70 الحالية تشمل الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم، ويستمر حتى نهاية اليوم.

كانت هذه تفاصيل خبر "حساب المواطن": بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.