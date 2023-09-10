انت الان تتابع الأسبوع الرابع.. جداول الحصص الدراسية اليومية عبر "عين" و"مدرستي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 سبتمبر 2023, 5:22 صباحاً

نشرت قناة "عين" جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الأول عبر قنوات "عين" ومنصة "مدرستي" التعليمية. واستعرض الجدول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة عبر قنوات "عين" ومنصة "مدرستي"، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحًا، ثم تعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على "عرب سات". ويمكن للطلاب متابعة جداول الحصص الدراسية اليومية عبر حساب قنوات "عين" و"مدرستي" على موقع يوتيوب.

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