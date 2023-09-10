"المرور": 4 أمور تُجَنّبكم مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار

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محمد بن مسعود - الدمام - نصح المرور السعودي بضرورة اتباع عدد من إرشادات السلامة خلال القيادة في وقت الأمطار لتفادي الحوادث.

وأوضح حساب المرور السعودي عبر منصة "إكس" -تويتر سابقًا- أن ترك مسافة آمنة مع المركبات الأخرى واستخدام إشارات التنبيه في حال عدم الرؤية بشكل جيد، وتخفيف السرعة وتجنب برك وتجمعات المياه؛ أمور ضرورية للحفاظ على السلامة.

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