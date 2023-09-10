انت الان تتابع الحرب تتواصل على مروّجي المخدرات.. فيديو سقوط عددٍ منهم في قبضة رجال الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 سبتمبر 2023, 5:45 صباحاً

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها. وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بالعارضة؛ قاموا باتخاذ منزلهم وكراً لترويج مادتَي الميثامفيتامين "الشبو" والإمفيتامين المخدرتَيْن وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضُبطت بحوزتهم هواتف متنقلة. وفي نجران، تم القبض على 3 مواطنين قاموا باتخاذ استراحة وكراً لترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَيْن وضُبطت بحوزتهم هواتف متنقلة وبندقية هوائية ومبلغ مالي. ونجحت شرطة عسير في القبض على مواطن في سراة عبيدة، قام بترويج 52 كجم من مادة الحشيش المخدر في مركبة يقودها. وفي القريات، تمّ القبض على مواطن قام باتخاذ منزلٍ وكراً لترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَيْن وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضُبطت بحوزته أسلحة نارية وهوائية وذخيرة حية ومبالغ مالية. وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض في الرياض على مقيم قام بترويج مادة "الشبو" والهيروين المخدرتَيْن، ومقيم من الجنسية اليمنية ومواطن، قاما بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضُبط بحوزتهما مبلغ مالي. وفي الباحة، تمّ القبض على مواطنَيْن قاما باتخاذ منزل وكراً لهما لترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَيْن وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضُبطت بحوزتهم هواتف متنقلة وسلاحان ناريان ومبلغ مالي. وفي عسير، تمّ القبض على مواطنَيْن قاما بترويج 8.5 كجم من مادة الحشيش المخدرة مخبأةً في تجويف مركبة يقودها أحدهما.

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