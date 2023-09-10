انت الان تتابع زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب سواحل جزر ماريانا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 سبتمبر 2023, 5:50 صباحاً

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، سواحل جزر ماريانا الشمالية غرب المحيط الهادئ. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بُعد 246 كيلومترًا من سايبن وعلى عمق عشرة كيلومترات. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية، أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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