"الإرشاد الزراعي" ينصح بارتداء القفازات ونظارات السلامة قبل تقشير الكاجو النيء

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّر "الإرشاد الزراعي" المزارعين من تكسير قشرة الكاجو قبل التحميص، لاحتوائها على زيت كاوٍ جداً يمكن أن يحرق الجلد؛ لذا لا بد من ارتداء القفازات ونظارات السلامة عن إزالة القشرة.

وتابع الحساب الرسمي لإدارة الإرشاد التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه إذا كان الكاجو لا يزال نيئاً ولم تتم معالجته لا ينصح بأكله أبداً حيث تجب معالجته وتحميصه بطريقة خاصة قبل البيع؛ ما يؤدي إلى إزالة مادة اليوروشيوم السامّة منه تماماً.

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