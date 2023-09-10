انت الان تتابع بعد "المدمّر" بالمغرب.. "قائمة بالزلازل الأقوى المسجّلة حديثاً" يرصدها "المسند" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 سبتمبر 2023, 7:27 صباحاً

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن قائمة بأقوى الزلازل المسجّلة حديثاً. وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقاً-، أن أقوى زلزال مسجّل حدث في شيلي عام 1960م بقوة 9.5 ريختر، يليه زلزال ألاسكا عام 1964 بقوة 9.2. وأضاف عن باقي الزلازل القوية المسجّلة حديثاً: "زلزال إندونيسيا 2004م بقوة 9.1 ريختر، وزلزال شرق روسيا عام 1952م بقوة 9، ويليه زلزال اليابان 2011م بقوة 8.9". وكان زلزالٌ مدمّرٌ بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر قد هزّ المغرب قبل يومَيْن مركزه جبال الأطلس؛ حيث ألحق أضراراً بالمباني في مدينة مراكش ومدن أخرى؛ وذلك في أقوى هزة أرضية يشهدها المغرب منذ ما يقرب من 100 عام. وذكر التلفزيون الرسمي المغربي، نقلاً عن بيان لوزارة الداخلية، أن عدد ضحايا زلزال المغرب ارتفع إلى 2012 قتيلاً، وأضاف أن أعداد المصابين ارتفعت إلى 2059، من بينهم 1404 أشخاص في حالة حرجة.

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