"الإحصائي الخليجي": 12.9 % نسبة الأسماك المهدّدة بالانقراض في دول التعاون

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 سبتمبر 2023, 7:36 صباحاً

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بعض الإحصائيات المهمة عن التنوّع الأحيائي "الأسماك" في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح المركز أن 12.9% نسبة أنواع الأسماك المهدّدة بالانقراض من الدرجة الأولى من إجمالي أنواع الأسماك المهدّدة بالانقراض المشتركة ما بين دول مجلس التعاون، حسب التصنيف الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) عام 2019م. وبيّن أن 1.9% هي نسبة المحميات البحرية من إجمالي مساحة المياه الإقليمية في مجلس التعاون، وأن 9 اتفاقيات دولية مشتركة بين دول مجلس التعاون للحفاظ على استدامة الثروة المائية والسمكية. وأشار المركز إلى أن مصدر البيانات هو القاعدة الدولية للأسماك والقاعدة الدولية للمحميات التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

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