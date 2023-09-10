جامعة الملك عبدالعزيز تعلن 284 وظيفة صحية وإدارية بنظام التعاقد بدوام كامل

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، 284 وظيفة صحية وإدارية شاغرة بشطرَي (الطلاب -الطالبات) بنظام التعاقد بدوام كامل، وترغب الإدارة إشغالها بمواطنين ومواطنات عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأوضحت الجامعة أن التقديم يبدأ الأحد الموافق 02 ربيع الأول 1445هـ، ويستمر إلى الخميس الموافق 06 ربيع الأول 1445هـ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني: https://erec.kau.edu.sa/.

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