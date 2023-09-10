انت الان تتابع ولي العهد يجتمع مع الرئيس التركي على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك على هامش أعمال قمة العشرين التي تستضيفها حالياً نيودلهي.

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يجتمع مع الرئيس التركي على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.