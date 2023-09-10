"الصحة": إنقاذ "خديج" في ينبع بعد 85 يومًا من الرعاية الصحية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 سبتمبر 2023, 11:41 صباحاً

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إنقاذ حياة طفل "خديج"، وخروجه مع والدته بصحة وسلامة، دون أي مضاعفات، بعد رعاية صحية تخصصية ممتدة لـ85 يومًا. وأوضحت "الصحة" أن فريقًا طبيًا في التجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة، تمكّن من إنقاذ حياة طفل خديج أثناء ولادة مبكرة، واستمر في تلقي العلاج لحين تحسّن حالته. وقالت: إن الأم وصلت إلى طوارئ مستشفى ينبع، وكانت تعاني من نقص سائل الجنين، مع وجود التهابات ولديها تاريخ سابق بوجود إجهاضات متكررة. وأضافت: نتيجة وضع الأم الصحي فقد تقرر ولادتها ولادة مبكرة؛ حيث وضعت مولودها الذي يزن 550 جرامًا فقط وبعمر 23 أسبوعًا، والذي تم تنويمه في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وتقييم حالته إكلينيكيًا وتبين وجود فشل تنفسي؛ بسبب عدم اكتمال نمو الرئتين، مما تطلب وضعه على جهاز التنفس الصناعي وإعطائه الأدوية اللازمة. ولفتت إلى أن هذه الحالة تُعد من الحالات عالية الخطورة؛ لعمره الرحمي ولوزنه وقت الولادة. وقالت "الصحة": إنه بفضل الله، خرج الطفل مع والدته بوزن 1.8 كيلو، بصحة وسلامة، دون أي مضاعفات من المضاعفات المتوقع حدوثها للمواليد في هذه الحالات مثل: نزيف الدماغ أو اعتلال الشبكية المتوقع حدوثه عند الخدج أو المشاكل التنفسية وغيرها. يُذكر أن مستشفى ينبع العام قدّم خدمات طبية متكاملة لـ94263 مراجعًا، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، فيما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 55307 مراجعين.

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