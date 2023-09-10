وزير الاقتصاد يستعرض مع نظيره السويسري سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم في الرياض اليوم, وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا هيلين بودليجر أرتيدا.

وناقش الوزيران خلال اللقاء تعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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