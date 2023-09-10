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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 سبتمبر 2023, 1:53 مساءً

"الحقيل" و"الراجحي" يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات لتوفير السكن والدعم للأسر الأشد حاجة واس شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، توقيع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية شراكة ثلاثية مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء". جاء ذلك على هامش أعمال اليوم الأول لمعرض "سيتي سكيب" العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في توفير أكثر من 1000 وحدة سكنية للأسر السعودية الأشد حاجة والمستحقين للدعم السكني في مختلف مناطق المملكة.

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