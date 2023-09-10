انت الان تتابع المركز الإعلامي الدولي لـG20.. نافذة تجمع الإعلاميين من مختلف أنحاء العالم في الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 سبتمبر 2023, 1:56 مساءً

يوفّر المركزُ الإعلامي الذي هيّأته حكومة الهند، تسهيلات متفوقة وممكّنة لتغطية قمة قادة مجموعة العشرين 2023 المقامة في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر؛ حيث يضمّ المركز عددًا من الخدمات والتجهيزات ضمن أحدث التقنيات للإعلاميين الذين قدموا من مختلف دول العالم لنقل وتغطية أعمال القمة. ويقدّم المركزُ الإعلامي الذي يقع في مجمع "بهارات ماندابام"، خدماتِه لأكثر من 1500 إعلامي لتغطية قمة مجموعة العشرين، الحدث الذي ترأسه الهند لهذا العام، مخصصًا مكاتب مساعدة لتسهيل عمل الإعلاميين للإجابة عن أي استفسارات، ولتزويدهم بجداول زمنية للحدث لضمان استمرارية العمل. كما يتضمّن المركزُ قاعاتٍ واسعة تضمّ 9 مناطق عمل، ومساحات عمل للإعلاميين يصل عددها إلى "1300" مساحة مجهّزة بأحدث وسائل الاتصال من أجهزة كمبيوتر وإنترنت عالي السرعة، إضافةً إلى 6 قاعات مخصّصة لوسائل الإعلام لإجراء اللقاءات الصحفية والحوارات الإعلامية، وقاعات لعقد الإحاطات والمؤتمرات الإعلامية. ويضمّ المركزُ مناطقَ مخصّصة لمسؤولي السفارات الأجنبية والمسؤولين الأجانب، ومركزًا للبثّ المباشر للعديد من القنوات المحلية والدولية؛ لنقل وإبراز الحدث العالمي من خلال استضافة المسؤولين للحديث عن القمة، وأهم الموضوعات التي تناقش على جميع الأصعدة، واستديوهات حديثة، إلى جانب المناطق الترفيهية، وقاعة مهيأة ومجهزة بجميع الوسائل الطبية.

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