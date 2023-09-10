شكرا لقرائتكم المرور: تأكدوا من خلو المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بضرورة التأكد من خلو المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة، خلال فصل الصيف.

خلو المركبة من المواد القابلة للتفاعل

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها على حسابها بمنصة “إكس” إنه “عند ارتفاع درجات الحرارة، تأكد من خلو المركبة من الآتي: العبوات المضغوطة، زجاجات العطور، أسطوانات الغاز، البطاريات وبنوك الطاقة، والأجهزة المحمولة والهواتف، والولاعة”.

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وفي وقت سابق، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف في بعض مناطق السعودية؛ ما قد يؤدي إلى حدوث حرائق.

طقس اليوم

وعلى جانب آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.