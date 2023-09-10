شكرا لقرائتكم اتفاقية ثلاثية لتوفير حلول سكنية لأيتام إخاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقعت اليوم اتفاقية تعاون ثلاثية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، و”مؤسسة إخاء”، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”؛ لتوفير حلول سكنية ملائمة للأيتام ذوي الظروف الخاصة من مستفيدي مؤسسة إخاء بمختلف مناطق السعودية، والمشمولين ضمن لائحة الإسكان التنموي لدى مؤسسة سكن لتوفير حلول سكنية لأيتام “إخاء” بمشاركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل رئيس مجلس أمناء “سكن “، وذلك خلال فعاليات معرض العقارات العالمي “سيتي سكيب”.

تمليك الأيتام مساكن

وتهدف الاتفاقية إلى تمليك الأيتام لمساكن من خلال شراء الوحدات الجاهزة ضمن مشاريع وزارة الإسكان بالمملكة، وتقديم خصومات بالتشارك والتساوي بين الأطراف المعنية في دفع قيمة الوحدة السكنية.

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وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إستراتيجية “إخاء” في تمكين الأيتام للاستقلال والاعتماد على الذات، ودمجهم في المجتمع، وتحسين جودة حياتهم، من خلال عدة حلول ومسارات وأولويات وبمشاريع متنوعة تتناسب مع كل شريحة، وحسب ما يتاح من دعم، ووفق آلية وضوابط معتمدة لكل مشروع، وبشراكات مثمرة مع الداعمين والمانحين ومنصات التبرع الوطنية.

وقد مثّل التوقيع في هذه الاتفاقية الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” عبدالعزيز بن صالح الكريديس، وعن مؤسسة إخاء الرئيس التنفيذي المهندس عمر بن عبد الرحمن الحسين.