شكرا لقرائتكم منصة مدرستي تطلق خدمة سجل متابعة الطلاب بشكل يومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت منصة مدرستي، اليوم الأحد، إطلاق خدمة سجل المتابعة اليومي، لرصد وتوثيق درجات الطلبة في الواجبات والاختبارات خلال الفصل الدراسي.

خدمة سجل المتابعة اليومي

وحسب ما ذكرته منصة مدرستي في إنفوجراف على حسابها بمنصة “إكس”، تعد خدمة سجل المتابعة اليومي هي توثيق ورصد آلي لدرجات الطلاب والطالبات في الواجبات والاختبارات والمهام الأدائية خلال الفصل الدراسي.

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وأوضحت أن الفئة المستفيدة هي المعلمون والمعلمات، حيث توفر لهم هذه الخدمة عددًا من المزايا وهي تنظيم عملية رصد درجات المهام المختلفة في السجل بشكل آلي، وإضافة ورصد المهام التي تم تسليمها خارج نطاق المنصة.

كما أنه يمكن تصدير ملف إكسل أو وورد لأعمال الطلاب من سجلات الفصول المدرسية، فضلًا عن إضافة وحذف التكليفات المسندة للطلبة من السجل.

منصة مدرستي

وتعد منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.