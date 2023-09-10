شكرا لقرائتكم 30 يومًا مهلة لتسليم حافلات خط البلدة للمرور بالرياض وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت الهيئة العامة للنقل، ملاك الحافلات المستوفين لشروط تقديم الخدمة الذين سبق لهم تزويد فريق العمل المعني بدراسة وضع الحافلات الأهلية (خط البلدة)، بالبيانات والمعلومات المطلوبة في الموعد المحدد سابقاً، ولم يقوموا بتسليم الحافلات لحجوزات المرور في مدينة الرياض ومحافظة جدة حتى تاريخه؛ إلى المبادرة بسرعة تسليم حافلاتهم لاستكمال الإجراءات النظامية المقررة لذلك.

وحددت الهيئة موعدًا أقصاه 30 يومًا من تاريخ هذا الإعلان.