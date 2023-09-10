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30 يومًا مهلة لتسليم حافلات خط البلدة للمرور بالرياض وجدة

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الرياض - محمد الوسيري - دعت الهيئة العامة للنقل، ملاك الحافلات المستوفين لشروط تقديم الخدمة الذين سبق لهم تزويد فريق العمل المعني بدراسة وضع الحافلات الأهلية (خط البلدة)، بالبيانات والمعلومات المطلوبة في الموعد المحدد سابقاً، ولم يقوموا بتسليم الحافلات لحجوزات المرور في مدينة الرياض ومحافظة جدة حتى تاريخه؛ إلى المبادرة بسرعة تسليم حافلاتهم لاستكمال الإجراءات النظامية المقررة لذلك.

وحددت الهيئة موعدًا أقصاه 30 يومًا من تاريخ هذا الإعلان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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