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الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر

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الرياض - محمد الوسيري - أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 61 نقطة.

الأسهم المتداولة

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم منخفضًا 61.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11154.05 نقطة، لينهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر.

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الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11430 نقطة

وبلغت كمية الأسهم 169.9 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 4.9 مليارات ريال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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