"عبدالرحمن بن تركي" يدعم الشباب بـ10 ملايين ريال

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محمد بن مسعود - الدمام - قدّم العضوُ الذهبي لنادي الشباب، الأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز؛ دعمًا ماليًّا للنادي قدره 10 ملايين ريال.

بدورها قدّمت إدارةُ نادي الشباب المكلّفة برئاسة خليف الهويشان، شكرَها وتقديرَها للأمير عبدالرحمن، على دعمه السخيّ غير المستغرب الذي يأتي امتدادًا لدعمه المستمرّ والكبير للكيان الشبابي.

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