شكرا لقرائتكم الدفاع المدني ينفذ تجربة إطلاق صافرات الإنذار بتبوك الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني، القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في منطقة تبوك وتشمل مدينة تبوك ومحافظات ضباء والوجه وأملج وتيماء وحقل والبدع، وذلك في تمام الساعة الـ1 ظهرًا من يوم الأربعاء الموافق 28/ 2/ 1445 هـ، وذلك ضمن التجارب الدورية والمجدولة مسبقًا التي تنفذها المديرية على صافرات الإنذار في جميع مناطق السعودية.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن هذه التجربة تهدف إلى التأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.